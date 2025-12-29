Анкара следит за переговорами по Украине
Турция наблюдает за переговорным процессом по Украине, запущенным США, и ждет от него конкретных результатов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах Турции.
Отвечая на соответствующий вопрос, собеседник агентства отметил, что в республике следят за процессом, поступают «позитивные заявления».
«Ожидаем конкретных результатов», – процитировало агентство источник.
28 декабря во Флориде прошли переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него предложения. Зеленский заявлял, что подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%. По его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.
Трамп сообщил, что удалось достичь согласия по 95% вопросов урегулирования. Остаются не урегулированными один-два наиболее сложных вопроса, в том числе территориальный.