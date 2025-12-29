Анкара следит за переговорами по Украине

28 декабря во Флориде прошли переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него предложения. Зеленский заявлял, что подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%. По его словам, американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.