В Кремле отметили рост недовольства граждан ЕС руководством своих стран

«Насколько европейские граждане могут кого-то снести до следующих выборов – вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз. Но то, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно», – добавил он, говоря о предположении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что после решения ЕС о выделении Киеву кредита в 90 млрд евро, граждане «снесут» руководство союза.