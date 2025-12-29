В Кремле отметили рост недовольства граждан ЕС руководством своих стран
Среди граждан Евросоюза возрастает недовольство руководителями стран объединения, «которые жаждут продолжения войны и залезают в карман своих налогоплательщиков, – это очевидно». Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Насколько европейские граждане могут кого-то снести до следующих выборов – вряд ли у них есть такие права. Поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз. Но то, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно», – добавил он, говоря о предположении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что после решения ЕС о выделении Киеву кредита в 90 млрд евро, граждане «снесут» руководство союза.
19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы.
По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит, обеспеченный бюджетом союза, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.