Песков оценил слова Зеленского о «плане B» для России

Как передавал украинский телеканал «Апостроф» со ссылкой на слова Зеленского, России следует думать над «планом B», который приведет к концу конфликта. Он объяснил это тем, что «планом A» для России были именно боевые действия. По его словам, для Украины «планом A» был мир.