Главная / Политика /

Песков оценил слова Зеленского о «плане B» для России

Ведомости

Москва думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости «плана B» для России.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», – сказал он.

Песков назвал уместным заявление президента США Дональда Трампа, который, «по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам», напомнил о продолжающейся потере земли.

Песков: Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие

Политика / Международные отношения

«И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и C», – заключил он.

Как передавал украинский телеканал «Апостроф» со ссылкой на слова Зеленского, России следует думать над «планом B», который приведет к концу конфликта. Он объяснил это тем, что «планом A» для России были именно боевые действия. По его словам, для Украины «планом A» был мир.

Президент США после переговоров с Зеленским и телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным говорил о достижении согласия по 95% вопросам урегулирования. При этом остаются не урегулированными один – два наиболее сложных вопроса. Речь идет, в том числе, о территориальном вопросе.

