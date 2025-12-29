Песков: Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие

Он также не уточнил, о согласовании на 90% какого плана говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать», – сказал Песков, когда у него спросили, был ли это план, с которым спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приезжали в Москву в декабре, или тот, который обнародовал Зеленский после встречи с европейским руководством.