Песков: Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 28 декабря не обсуждали рождественское перемирие на 7 января. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.
Он также не уточнил, о согласовании на 90% какого плана говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Пока мы не считаем необходимым конкретизировать», – сказал Песков, когда у него спросили, был ли это план, с которым спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приезжали в Москву в декабре, или тот, который обнародовал Зеленский после встречи с европейским руководством.
29 декабря Зеленский заявил, что на переговорах Киева и Вашингтона во Флориде было согласовано 90% мирного плана из 20 пунктов.
28 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики.