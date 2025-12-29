Мишустин назначил Степанова полпредом в Конституционном и Верховном судах

Мишустин назначил Степанова полпредом в Конституционном и Верховном судахРанее должность занимал Барщевский
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Степанова полпредом правительства РФ в Конституционном и Верховном судах, сообщается на сайте правительства. Эту должность Степанов будет совмещать с должностью директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.
С 2001 г. эту должность занимал Михаил Барщевский. Он покинул ее 26 декабря в связи с достижением предельного возраста. 22 декабря Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
Степанов родился в Москве. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова и является кандидатом юридических наук.
Профессиональную деятельность начал в консалтинговых компаниях. В 1999 г. возглавил Правовое управление Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С 2004 г. работал в Государственно-правовом управлении президента, где занимал должность референта.
В 2010 г. был назначен первым заместителем генерального директора по корпоративному управлению ФГУП «РТРС». В 2014 г. возглавил кинокомпанию «Централ Партнершип».
В 2018 г. стал советником министра культуры РФ, позднее – заместителем министра. В 2020 г. назначен директором департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.