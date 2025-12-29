22 сентября Полянский заявлял, что Евросоюз, по его мнению, стремится подорвать договоренности России и США, достигнутые на саммите на Аляске. Дипломат также напоминал о высказывании вице-президента США Джей Ди Вэнса, сделанном в начале года на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что его больше всего беспокоит не внешняя угроза со стороны России или Китая, а «угроза изнутри – отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США».