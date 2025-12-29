Газета
Политика

Путин назначил Дмитрия Полянского постпредом при ОБСЕ

До этого он занимал пост первого заместителя постоянного представителя страны при ООН
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Александра Лукашевича, назначив его постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Белоруссии. До нового назначения Полянский занимал пост первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН.

22 сентября Полянский заявлял, что Евросоюз, по его мнению, стремится подорвать договоренности России и США, достигнутые на саммите на Аляске. Дипломат также напоминал о высказывании вице-президента США Джей Ди Вэнса, сделанном в начале года на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Вэнс заявил, что его больше всего беспокоит не внешняя угроза со стороны России или Китая, а «угроза изнутри – отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США».

