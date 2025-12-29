Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе с Украиной
Президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 г. продолжить работу по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях на границах России и Украины. Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в зоне спецоперации, сообщает Кремль.
Глава государства подчеркнул, что от создания такой зоны зависит безопасность приграничных регионов.
30 ноября Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поручил группировке войск «Север» на вверенной ей территории создать зону безопасности вдоль границы с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 декабря переадресовал военнослужащим вопрос о зоне безопасности вдоль границы с Украиной, которую должна создать группировка войск «Север». Представителя Кремля попросили объяснить, какой глубины должна быть эта зона и что Россия будет считать достаточным для своей безопасности.