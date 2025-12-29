Путин поручил продолжить создание зоны безопасности на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поручил в 2026 г. продолжить работу по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях на границах России и Украины. Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в зоне спецоперации, сообщает Кремль.