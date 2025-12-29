Лавров: РФ не будет выходить из переговоров с США из-за атак БПЛА на резиденцию
Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине после атаки беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом он отметил, что если Киев перейдет к политике государственного терроризма, то переговорная позиция России будет пересмотрена.
Госрезиденция была атакована в ночь на 29 декабря. Всего участвовал 91 беспилотник, они все были уничтожены. Лавров подчеркнул, что объекты и время ответного удара уже определены.
28 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики.