Дмитриев заявил о нереалистичных требованиях ЕС и Британии по Украине
Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, Россия изложила условия мира, которые действительно работают.
«Паникующие разжигатели войны из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования – не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы сорвать мирный план Трампа», – написал Дмитриев в соцсети X. Но, по его словам, «все же мир восторжествует». Так он прокомментировал заявления западных политиков о гарантиях безопасности для Украины и возможном участии в них США.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. До этого, по словам Трампа, он провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер также заявлял о намерении вновь связаться с российским президентом после переговоров с Зеленским.
29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится «в ближайшее время». Также в Кремле согласились со словами американского лидера о приближении мира на Украине.