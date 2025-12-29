Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев заявил о нереалистичных требованиях ЕС и Британии по Украине

Ведомости

Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия изложила условия мира, которые действительно работают.

«Паникующие разжигатели войны из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования – не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы сорвать мирный план Трампа», – написал Дмитриев в соцсети X. Но, по его словам, «все же мир восторжествует». Так он прокомментировал заявления западных политиков о гарантиях безопасности для Украины и возможном участии в них США.

Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. До этого, по словам Трампа, он провел «хороший и очень продуктивный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер также заявлял о намерении вновь связаться с российским президентом после переговоров с Зеленским.

29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится «в ближайшее время». Также в Кремле согласились со словами американского лидера о приближении мира на Украине.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте