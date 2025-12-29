Газета
Белый дом: Трамп провел с Путиным позитивный разговор по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по Украине, сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Левитт в соцсети X.

Она назвала диалог глав государств позитивным.

28 декабря Трамп и Путин также поговорили по телефону. Трамп тогда заявил о намерении вновь связаться с российским лидером после контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры между американским и украинским лидерами прошли в тот же день во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования.

29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время. По словам представителя Кремля, вопрос о телефонной беседе с украинским президентом в настоящее время не обсуждается.

