Захарова: Украина ответит за совершенные преступления

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.