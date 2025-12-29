Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Украина ответит за совершенные преступления

Ведомости

Украина ответит за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя попытку удара по резиденции президента России Владимира Путина.

Она также указала, что президент Украины Владимир Зеленский распространял лживые заявления про Бучу, «украденных» детей и якобы нежелании российской стороны вести переговоры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора с Путиным американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Бога, что не дал Украине ракеты Tomahawk.

Читайте также:Путин предупредил Трампа о пересмотре договоренностей из-за атаки на резиденцию
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте