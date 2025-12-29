Захарова: Украина ответит за совершенные преступления
Украина ответит за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя попытку удара по резиденции президента России Владимира Путина.
Она также указала, что президент Украины Владимир Зеленский распространял лживые заявления про Бучу, «украденных» детей и якобы нежелании российской стороны вести переговоры.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора с Путиным американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Бога, что не дал Украине ракеты Tomahawk.