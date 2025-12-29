Трамп осудил атаку на «дом Путина»
Сейчас не время для нападений на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.
«Это плохо, очень плохо. <...> Одно дело – оскорблять, а другое – нападать на его дом», – сказал он.
Трамп рассказал, что получил информацию лично от Путина. В ходе брифинга он напомнил, что именно он остановил передачу ракет Tomahawk Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 БПЛА. Все они были уничтожены.
После этого Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.