Политика

Трамп осудил атаку на «дом Путина»

Ведомости

Сейчас не время для нападений на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.

«Это плохо, очень плохо. <...> Одно дело – оскорблять, а другое – нападать на его дом», – сказал он.

Трамп рассказал, что получил информацию лично от Путина. В ходе брифинга он напомнил, что именно он остановил передачу ракет Tomahawk Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 БПЛА. Все они были уничтожены.

После этого Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.

