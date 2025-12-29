Газета
Главная / Политика /

Трамп подтвердил удар США по Венесуэле

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение удара по району Венесуэлы, который якобы был задействован в контрабанде наркотиков. Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Произошел мощный взрыв в доках, где грузят наркотики на лодки», – рассказал он.

Трамп подчеркнул, что сначала США поразили лодки, а теперь ударили по всей зоне. Он не стал уточнять, где именно располагается этот район.

17 декабря Трамп заявил, что поручил блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Глава Белого дома утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал украденными. США уже задержали несколько танкеров с нефтью в регионе.

