Помощь Украине вошла в пакет выделенных США ООН $2 млрд
Гуманитарная помощь Украине вошла в пакет объемом $2 млрд, которые США выделили Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на 2026 г., передают «РИА Новости».
Финансовый транш включает в себя помощь 17 странам. В их числе 10 африканских стран, Сирия, Мьянма, Бангладеш, Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Украина. УКГВ сообщило, что такой пакет отражает рационализированный ответ, основанный на реализме и серьезности потребностей.
УКГВ понизило объем средств, которые запрашивало для Украины, с $2,7 млрд до $2,3 млрд. Это случилось после того, как гуманитарный план на 2025 г. профинансировали менее, чем на половину.
Ранее Reuters сообщил, что США пообещали выделить $2 млрд на гуманитарную помощь ООН на фоне резкого сокращения международного финансирования. Заявление прозвучало после значительного сокращения иностранной помощи со стороны администрации президента США Дональда Трампа в 2025 г. В этом году США резко уменьшили объемы поддержки, а другие ключевые западные доноры, включая Германию, также сократили финансирование, переориентировав бюджеты на оборонные расходы.