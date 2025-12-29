США выделят $2 млрд на гуманитарную помощь ООН

Заявление прозвучало после значительного сокращения иностранной помощи со стороны администрации президента США Дональда Трампа в 2025 г. В этом году США резко уменьшили объемы поддержки, а другие ключевые западные доноры, включая Германию, также сократили финансирование, переориентировав бюджеты на оборонные расходы. Это привело к серьезному дефициту средств в гуманитарных структурах ООН.