США выделят $2 млрд на гуманитарную помощь ООН
США пообещали выделить $2 млрд на гуманитарную помощь ООН на фоне резкого сокращения международного финансирования. Об этом сообщил представитель госдепартамента, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон намерен направить средства в систему ООН для поддержки гуманитарных программ. Детали распределения финансирования и возможные дополнительные взносы пока не раскрываются.
Заявление прозвучало после значительного сокращения иностранной помощи со стороны администрации президента США Дональда Трампа в 2025 г. В этом году США резко уменьшили объемы поддержки, а другие ключевые западные доноры, включая Германию, также сократили финансирование, переориентировав бюджеты на оборонные расходы. Это привело к серьезному дефициту средств в гуманитарных структурах ООН.
Согласно данным организации, объем гуманитарной помощи США в 2025 г. сократился до $3,38 млрд – около 14,8% от общемирового объема. Для сравнения: в 2024 г. американский вклад составлял $14,1 млрд, а в 2022 г. достигал рекордных $17,2 млрд.
Ранее ООН объявила гуманитарный призыв на 2026 г. в размере $23 млрд для оказания помощи 87 млн человек, что почти вдвое меньше запрошенной суммы на 2025 г. Глава гуманитарных программ ООН Том Флетчер заявил, что из-за нехватки средств организации приходится делать «жесткий выбор», определяя приоритеты помощи наиболее уязвимым категориям населения.
8 декабря Reuters писал, что гуманитарная помощь ООН сократилась до рекордно низкого уровня за последнее десятилетие. Организация сообщила, что в 2025 г. ей удалось привлечь лишь $12 млрд, что составляет чуть более четверти от заявленной потребности.
3 февраля Трамп подписал указ, предусматривающий выход страны из Совета ООН по правам человека и запрет на дальнейшее финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В документе Белого дома говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».