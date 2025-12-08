ООН заявила о крупнейшем за 10 лет падении гуманитарного финансирования
Гуманитарная помощь ООН сократилась до рекордно низкого уровня за последнее десятилетие. Организация сообщила, что в 2025 г. ей удалось привлечь лишь $12 млрд, что составляет чуть более четверти от заявленной потребности, пишет Reuters.
Как отметил глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер, снижение донорских взносов вынудило ООН сократить годовой гуманитарный план с $47 до $23 млрд. Это означает, что десятки миллионов людей, нуждающихся в экстренной помощи, останутся без нее. «Мы перегружены, недофинансированы и сталкиваемся с постоянными угрозами. Нас просят тушить пожар, когда в баке уже нет воды», – подчеркнул Флетчер.
Новый план ООН охватывает помощь 87 млн человек, находящихся на грани выживания. При этом около 250 млн людей нуждаются в срочной поддержке. Наиболее значительные запросы касаются сектора Газы, а также Судана и Сирии.
Флетчер предупредил о возможном усилении голода, распространении болезней и рекордном уровне насилия в условиях кризиса финансирования. ООН указывает, что сокращение финансирования стало результатом масштабных урезаний со стороны ведущих доноров, таких как США и Германия.
3 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход страны из Совета ООН по правам человека и запрет на дальнейшее финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В документе Белого дома говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека».