ООН заявила о крупнейшем за 10 лет падении гуманитарного финансирования

Как отметил глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер, снижение донорских взносов вынудило ООН сократить годовой гуманитарный план с $47 до $23 млрд. Это означает, что десятки миллионов людей, нуждающихся в экстренной помощи, останутся без нее. «Мы перегружены, недофинансированы и сталкиваемся с постоянными угрозами. Нас просят тушить пожар, когда в баке уже нет воды», – подчеркнул Флетчер.