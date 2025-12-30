Дотком: Залужному приказали заключить фиктивное соглашение с Москвой

29 декабря украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Залужный может покинуть свой пост и вернуться в Киев. По его информации, Залужный проинформировал Зеленского о своем желании несколько недель назад. По словам Шария, вероятнее всего он объявит о возвращении в Киев 4–5 января, «если ничто не изменит его планы».