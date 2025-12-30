Газета
Дотком: Залужному приказали заключить фиктивное соглашение с Москвой

Ведомости

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получил приказ заключить фиктивный мир с Россией и подготовить республику к новому конфликту после того, как президент США Дональд Трамп покинет свой опост. Об этом в соцсети X заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

«Предупреждение: [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет. MI6 подготовила и направляет главного нациста Залужного в Киев для взятия власти», – написал он.

По словам Доткома, россияне «никогда не должны допустить, чтобы он [Залужный] возглавил Украину», так как он «марионетка MI6».

29 декабря украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Залужный может покинуть свой пост и вернуться в Киев. По его информации, Залужный проинформировал Зеленского о своем желании несколько недель назад. По словам Шария, вероятнее всего он объявит о возвращении в Киев 4–5 января, «если ничто не изменит его планы». 

