Саудовская Аравия ударила по судам с военными грузами ОАЭ
ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар, направленный на уничтожение оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов в порту Эль-Мукалла. Об этом сообщает агентство SPA.
По словам официального представителя сил коалиции генерал-майора Турки Аль-Малики, 27 и 28 декабря два судна, прибывшие из порта Фуджейра, вошли в порт Мукалла без официальных разрешений от Объединенного командования сил коалиции. Кроме того, экипажи двух судов отключили системы слежения и «выгрузили большое количество оружия и военной техники для поддержки сил Южного переходного совета в восточных йеменских провинциях Хадрамаут и Аль-Махра с целью эскалации конфликта». Аль-Малики подчеркнул, что это явное нарушение режима прекращения огня и стремления к мирному урегулированию, а также нарушение резолюции Совбеза ООН.
Было отмечено, что операцию провели после документирования разгрузки и «в соответствии с международным гуманитарным правом».
26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в южных провинциях Йемена Хадрамаут и Махра и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности.