CNN сообщил о деталях удара США по порту Венесуэлы

Трамп, комментируя операцию, заявил об уничтожении «района дока, где они загружают наркотики на лодки», но отказался уточнять, кто именно ее провел – военные или ЦРУ. По оценке одного из источников, удар, хотя и успешно уничтоживший объект, носил в основном символический характер, так как это лишь один из многих терминалов, используемых наркоторговцами. В реальном времени он почти не привлекал внимания.