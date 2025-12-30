CNN сообщил о деталях удара США по порту Венесуэлы

CNN сообщил о деталях удара США по порту ВенесуэлыУдар беспилотником осуществило ЦРУ
ЦРУ в декабре ударило беспилотником по портовому терминалу на побережье Венесуэлы, что стало первой известной атакой США по цели на территории этой страны. По данным источников телеканала CNN, удар был нанесен по удаленному причалу, который, по мнению американских властей, использовался бандой Tren de Aragua для хранения и перегрузки наркотиков. Жертв не было, так как на момент атаки объект был пуст. Источники утверждали о разведывательной поддержке операции силами специальных операций США, но в командовании ССО это опровергли.
Президент США Дональд Трамп признал атаку в интервью 29 декабря, обнародовав мало деталей. Телеканал отмечает, что этот удар может серьезно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее США уже наносили удары по судам в рамках кампании по борьбе с наркотиками и ввели морскую блокаду, но атака на сухопутный объект в Венесуэле стала первой.
Трамп, комментируя операцию, заявил об уничтожении «района дока, где они загружают наркотики на лодки», но отказался уточнять, кто именно ее провел – военные или ЦРУ. По оценке одного из источников, удар, хотя и успешно уничтоживший объект, носил в основном символический характер, так как это лишь один из многих терминалов, используемых наркоторговцами. В реальном времени он почти не привлекал внимания.
Трамп расширил полномочия ЦРУ для операций в Латинской Америке. Администрация обосновывает свои действия в Венесуэле необходимостью борьбы с наркотиками, при этом высокопоставленные чиновники открыто сравнивают наркоторговцев с террористическими организациями и заявляют о намерении применять против них методы, отработанные в глобальной войне с террором. Мадуро не проявляет признаков готовности уступить власть.