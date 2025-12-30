В Великобритании посвятили в рыцари актера Идриса Эльбу
В Великобритании опубликовали новогодний список государственных наград. В него вошли политики, дипломаты, бизнесмены и деятели культуры и спорта. Среди награжденных – новый посол Великобритании в США Кристиан Тернер и актер Идрис Эльба. Их посвятили в рыцари, сообщает Bloomberg.
Тернер получил звание за заслуги во внешней политике. Он ранее занимал должности политического директора МИД Великобритании, верховного комиссара в Кении и Пакистане, а также заместителя советника по национальной безопасности. Эльба стал рыцарем за вклад в работу с молодежью.
В списке награжденных – более 1100 человек. В частности, рыцарские звания и ордена получили бывшие руководители крупных компаний, профессора ведущих университетов и деятели искусства.
Особое внимание уделено спортивным достижениям 2025 г. Награды получили футболистки сборной Англии, выигравшие чемпионат Европы, а также женская сборная по регби Red Roses, ставшая чемпионом мира. Тренеры и капитаны команд были удостоены орденов различной степени.
Также в список вошли британские фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин: Торвилл стала дамой, а Дин – рыцарем. Среди деятелей культуры награды получили комики, актеры, телеведущие и музыканты, включая Уорвика Дэвиса, Синтию Эриво и Элли Голдинг.
Новогодний список наград традиционно утверждается от имени монарха и отражает вклад представителей разных сфер в развитие британского общества.
В ноябре бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари за заслуги перед британским обществом и в футболе. Имя Бекхэма было включено в список награжденных в связи с днем рождения короля Карла III.