Южная Корея намерена запустить новый ядерный реактор в 2026 году
Ядерный регулятор Южной Кореи одобрил ввод в эксплуатацию нового реактора, строительство которого велось почти 10 лет. Это решение было принято на фоне пересмотра правительством долгосрочной роли атомной энергетики в стране, пишет Bloomberg.
По данным издания, речь идет о реакторе Saeul № 3. «Зеленый свет» такого рода был одобрен республикой впервые примерно за два года. Согласно информации Yonhap, Korea Hydro & Nuclear Power Co. намерена начать коммерческую эксплуатацию в следующем году, после шестимесячного пилотного запуска.
Отмечается также, что такой шаг был предпринят в то время, когда президент Ли Джэ Мен делает ставку на возобновляемые источники энергии, отходя от более проядерной позиции своего предшественника. Согласно национальному плану действий в области изменения климата, представленному в ООН в 26 декабря, доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Южной Корее увеличится как минимум до 30% к 2035 г. по сравнению с 9% в прошлом году.
В июне Yonhap писало, что в Южной Корее одобрили решение о выводе из эксплуатации первого коммерческого (и сейчас не работающего) ядерного реактора Kori-1. По словам представителя комиссии по ядерной безопасности страны, для полного демонтажа реактора потребуется около 12 лет. Такой срок обусловлен необходимостью строительства хранилищ отработавшего ядерного топлива.