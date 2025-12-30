Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Южная Корея намерена запустить новый ядерный реактор в 2026 году

Ведомости

Ядерный регулятор Южной Кореи одобрил ввод в эксплуатацию нового реактора, строительство которого велось почти 10 лет. Это решение было принято на фоне пересмотра правительством долгосрочной роли атомной энергетики в стране, пишет Bloomberg.

По данным издания, речь идет о реакторе Saeul № 3. «Зеленый свет» такого рода был одобрен республикой впервые примерно за два года. Согласно информации Yonhap, Korea Hydro & Nuclear Power Co. намерена начать коммерческую эксплуатацию в следующем году, после шестимесячного пилотного запуска.

Отмечается также, что такой шаг был предпринят в то время, когда президент Ли Джэ Мен делает ставку на возобновляемые источники энергии, отходя от более проядерной позиции своего предшественника. Согласно национальному плану действий в области изменения климата, представленному в ООН в 26 декабря, доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Южной Корее увеличится как минимум до 30% к 2035 г. по сравнению с 9% в прошлом году.

В июне Yonhap писало, что в Южной Корее одобрили решение о выводе из эксплуатации первого коммерческого (и сейчас не работающего) ядерного реактора Kori-1. По словам представителя комиссии по ядерной безопасности страны, для полного демонтажа реактора потребуется около 12 лет. Такой срок обусловлен необходимостью строительства хранилищ отработавшего ядерного топлива.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её