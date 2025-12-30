Южная Корея намерена запустить новый ядерный реактор в 2026 году

Отмечается также, что такой шаг был предпринят в то время, когда президент Ли Джэ Мен делает ставку на возобновляемые источники энергии, отходя от более проядерной позиции своего предшественника. Согласно национальному плану действий в области изменения климата, представленному в ООН в 26 декабря, доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Южной Корее увеличится как минимум до 30% к 2035 г. по сравнению с 9% в прошлом году.