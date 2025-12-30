Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года осознание неизбежности победы России

29 декабря Медведев также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется прятаться до конца жизни». По его словам, украинский лидер пытается сорвать мирные переговоры и заинтересован в продолжении конфликта. Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.