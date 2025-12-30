Газета
Главная / Политика /

Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года осознание неизбежности победы России

Зампред Совбеза РФ решил отказаться от ироничного прогноза
Ведомости

Понимание неизбежной победы России стало важнейшим результатом 2025 г. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в конце 2022, 2023 и 2024 гг. он публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. В этот раз же решил обойтись без них.

«Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в 2025 г. Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи, а экономика страны, вопреки западным ожиданиям, сохранила устойчивость. Отдельно Медведев указал на укрепление курса рубля.

29 декабря Медведев также заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется прятаться до конца жизни». По его словам, украинский лидер пытается сорвать мирные переговоры и заинтересован в продолжении конфликта. Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.

