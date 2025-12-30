Газета
Главная / Политика /

Минобороны РФ показало заступивший на боевое дежурство в Белоруссии «Орешник»

Российские военные осваивают новые районы боевого патрулирования
Ведомости

Подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник», заступило на боевое дежурство в Белоруссии. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России.

Специалисты ключевых боевых расчетов пуска, связи, охраны, энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах перед заступлением на боевое дежурство. По данным российского оборонного ведомства, в Белоруссии заранее создали условия для боевого дежурства и проживания военнослужащих из РФ. Отмечается, что российские военные осваивают новые районы боевого патрулирования.

19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства. 22 декабря Лукашенко говорил, что в Белоруссии разместится не более 10 «Орешников».

