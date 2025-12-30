Минобороны РФ показало заступивший на боевое дежурство в Белоруссии «Орешник»

19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики. По его словам, ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства. 22 декабря Лукашенко говорил, что в Белоруссии разместится не более 10 «Орешников».