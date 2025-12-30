Зеленский допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Одним из возможных элементов мирного урегулирования может стать создание свободной экономической зоны в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. По его словам, такой вариант может обсуждаться только при условии одобрения украинскими гражданами на референдуме.
Зеленский отметил, что Украина теоретически могла бы рассмотреть вопрос выхода из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, но исключительно через волеизъявление избирателей. В рамках предложенной модели, по его словам, стороны могли бы отойти на несколько километров, а в самой зоне действовали бы особые правила.
Зеленский также рассказал, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны на 90% согласовали проект 20-пунктного мирного плана.
29 декабря Кремль пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично не прокомментировал отдельные пункты обсуждаемого мирного соглашения. Речь шла о совместном управлении Запорожской АЭС и создании свободной экономической зоны в Донбассе.
При этом вечером 29 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом рассказал об украинской атаке БПЛА на резиденцию в Новгородской области. Из-за этой атаки будут пересмотрены ранее достигнутые договоренности по урегулированию конфликта на Украине.