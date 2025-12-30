Зеленский допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Зеленский отметил, что Украина теоретически могла бы рассмотреть вопрос выхода из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, но исключительно через волеизъявление избирателей. В рамках предложенной модели, по его словам, стороны могли бы отойти на несколько километров, а в самой зоне действовали бы особые правила.