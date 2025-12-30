Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Из них 20 были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщается на сайте белорусского лидера.
В числе помилованных – 15 женщин и семь мужчин. У 11 человек есть несовершеннолетние дети. Осужденные обратились к Лукашенко с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись.
Уточняется, что Лукашенко принял решение о помиловании из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц.
В конце 2024 г. Лукашенко помиловал 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них было 11 женщин, 14 человек с хроническими заболеваниями, 10 – с детьми.