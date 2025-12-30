Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко помиловал 22 человека в преддверии Нового года

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек. Из них 20 были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщается на сайте белорусского лидера.

В числе помилованных – 15 женщин и семь мужчин. У 11 человек есть несовершеннолетние дети. Осужденные обратились к Лукашенко с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись.

Уточняется, что Лукашенко принял решение о помиловании из гуманитарных соображений и в интересах семей, а также с учетом положительных характеристик помилованных лиц.

В конце 2024 г. Лукашенко помиловал 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Среди них было 11 женщин, 14 человек с хроническими заболеваниями, 10 – с детьми.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте