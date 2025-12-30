В Турции задержали 357 человек по подозрению в связях с ИГ
В Турции в ходе масштабных антитеррористических операций задержаны 357 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством»
По его словам, одновременные полицейские рейды прошли 30 декабря сразу в 21 провинции страны при координации с генеральными прокуратурами, Главным управлением по борьбе с терроризмом, разведывательными структурами и региональными управлениями полиции. Операции были проведены, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Анталье, Газиантепе, Шанлыурфе, Килисе и других регионах.
Ерликая заявил, что Турция не допустит попыток дестабилизировать страну через терроризм. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом будет продолжаться «решительно и без компромиссов».
26 декабря президент США Дональд Трамп рассказал, что вооруженные силы США нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Нигерии.