В Турции задержали 357 человек по подозрению в связях с ИГ

Ведомости

В Турции в ходе масштабных антитеррористических операций задержаны 357 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.

По его словам, одновременные полицейские рейды прошли 30 декабря сразу в 21 провинции страны при координации с генеральными прокуратурами, Главным управлением по борьбе с терроризмом, разведывательными структурами и региональными управлениями полиции. Операции были проведены, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Анталье, Газиантепе, Шанлыурфе, Килисе и других регионах.

Ерликая заявил, что Турция не допустит попыток дестабилизировать страну через терроризм. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом будет продолжаться «решительно и без компромиссов».

26 декабря президент США Дональд Трамп рассказал, что вооруженные силы США нанесли удар по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Нигерии.

