Главная / Политика /

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров 30 декабря

Ведомости

Президент России Владимир Путин 30 декабря проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что у Путина также запланировано несколько встреч. В частности, президент примет с докладом заместителя министра обороны РФ и руководителя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. Песков отметил, что работе этого фонда глава государства уделяет приоритетное внимание.

«Это будет открытая для СМИ встреча. Остальные будут носить служебный характер», – подчеркнул он.

30 декабря Путин направил главам иностранных стран и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. Среди них президент США Дональд Трамп, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и др.

Президент также направил поздравления нескольким бывшим главам зарубежных государств и правительств. В частности, экс-лидерам Кубы Раулю Кастро, Армении Роберту Кочаряну, Казахстана Нурсултану Назарбаеву и др.

