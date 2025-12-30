Путин проведет несколько международных телефонных разговоров 30 декабря
Президент России Владимир Путин 30 декабря проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что у Путина также запланировано несколько встреч. В частности, президент примет с докладом заместителя министра обороны РФ и руководителя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. Песков отметил, что работе этого фонда глава государства уделяет приоритетное внимание.
«Это будет открытая для СМИ встреча. Остальные будут носить служебный характер», – подчеркнул он.
30 декабря Путин направил главам иностранных стран и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. Среди них президент США Дональд Трамп, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и др.
Президент также направил поздравления нескольким бывшим главам зарубежных государств и правительств. В частности, экс-лидерам Кубы Раулю Кастро, Армении Роберту Кочаряну, Казахстана Нурсултану Назарбаеву и др.