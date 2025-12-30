Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и РождествомСреди них Трамп, Моди и Си
Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и др.
Отмечается, что, кроме того, Путин направил поздравления ряду бывших глав зарубежных государств и правительств. Среди них бывшие лидеры Кубы Рауль Кастро, Армении Роберт Кочарян, Казахстана Нурсултан Назарбаев и др.
25 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с католическим Рождеством. По его словам, президент РФ направил Трампу поздравительную телеграмму.
Путин также направил поздравление с Рождеством и Новым годом коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро. Кроме того, российский лидер направил новогоднюю поздравительную телеграмму председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну.