Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Среди них Трамп, Моди и Си
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и др.

Отмечается, что, кроме того, Путин направил поздравления ряду бывших глав зарубежных государств и правительств. Среди них бывшие лидеры Кубы Рауль Кастро, Армении Роберт Кочарян, Казахстана Нурсултан Назарбаев и др.

25 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с католическим Рождеством. По его словам, президент РФ направил Трампу поздравительную телеграмму.

Путин также направил поздравление с Рождеством и Новым годом коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро. Кроме того, российский лидер направил новогоднюю поздравительную телеграмму председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте