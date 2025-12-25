Путин поздравил Трампа с Рождеством телеграммой
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с католическим Рождеством. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму.
Путин также направил поздравление с Рождеством и Новым годом коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро. Кроме того, российский лидер направил новогоднюю поздравительную телеграмму председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну.