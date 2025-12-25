Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Трампа с Рождеством телеграммой

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с католическим Рождеством. Об этом прессе сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму.

Путин также направил поздравление с Рождеством и Новым годом коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро. Кроме того, российский лидер направил новогоднюю поздравительную телеграмму председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь