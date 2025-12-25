Путин в новогодней телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм корейцев
Президент России Владимир Путин направил председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну новогоднюю поздравительную телеграмму. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путин отметил, что 2025 г. имел особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна. В частности, президент РФ подчеркнул «героическое участие контингента Корейской народной армии в освобождении территории Курской области от захватчиков» и последующую работу корейских саперов в России. По это словам, эти события «стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой».
Глава российского государства также отметил, что державам «удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».
«Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах», – сказал Путин, выразив уверенность на дальнейшее укрепление дружественных и союзнических связей РФ и КНДР.
Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания.
В сентябре российский лидер обращал внимание, что инициативу по участию северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам Ким Чен Ын.
13 декабря председатель КНДР встретил северокорейских военных 528-го инженерно-саперного полка, участвовавших в разминировании территории Курской области. Он заявил, что в ходе выполнения боевой задачи погибли девять северокорейских военнослужащих.