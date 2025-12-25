Путин в новогодней телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм корейцев

Путин отметил, что 2025 г. имел особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна. В частности, президент РФ подчеркнул «героическое участие контингента Корейской народной армии в освобождении территории Курской области от захватчиков» и последующую работу корейских саперов в России. По это словам, эти события «стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой».