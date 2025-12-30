Песков: Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют доверительный характер диалога. Такие провокации, как заявление главы Украины Владимира Зеленского во время обращения по случаю католического Рождества и атака на резиденцию российского лидера, не способны его пошатнуть. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции РФ. А что касается военных последствий, наши военные знают, как, чем и когда отвечать», – добавил он.
В ночь на 29 декабря украинская сторона атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области с помощью беспилотников. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.