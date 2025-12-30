Песков: Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют доверительный характер диалога. Такие провокации, как заявление главы Украины Владимира Зеленского во время обращения по случаю католического Рождества и атака на резиденцию российского лидера, не способны его пошатнуть. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.