Главная / Политика /

Песков: нужно воздерживаться от шагов к эскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия считает необходимым воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона поддержать новые удары по Ирану в случае продолжения Тегераном ракетной и ядерной программ.

«Мы, разумеется, будем продолжать наши контакты со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном», – подчеркнул Песков.

По его словам, Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном, в том числе содействуя снижению напряженности в регионе.

23 декабря израильские власти предупредили США, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции, проводимые с начала месяца, могут служить прикрытием для подготовки неожиданного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщил Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.

Собеседники издания отметили, что обеспокоенность израильской стороны вызвал характер активности иранских ракетных подразделении. В связи с этим начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир в ходе телефонных переговоров с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером призвал к тесной координации вооруженных сил двух стран для «снижения военных рисков».

