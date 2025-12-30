Песков: нужно воздерживаться от шагов к эскалации на Ближнем Востоке
Россия считает необходимым воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона поддержать новые удары по Ирану в случае продолжения Тегераном ракетной и ядерной программ.
«Мы, разумеется, будем продолжать наши контакты со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном», – подчеркнул Песков.
По его словам, Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном, в том числе содействуя снижению напряженности в регионе.
23 декабря израильские власти предупредили США, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции, проводимые с начала месяца, могут служить прикрытием для подготовки неожиданного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщил Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.
Собеседники издания отметили, что обеспокоенность израильской стороны вызвал характер активности иранских ракетных подразделении. В связи с этим начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир в ходе телефонных переговоров с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером призвал к тесной координации вооруженных сил двух стран для «снижения военных рисков».