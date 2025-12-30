На Украине переименовали Национальную музыкальную академию имени Чайковского
Минкульт Украины попросил ректора Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского убрать имя композитора из названия учреждения. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Отмечается, что основанием для смены названия академии стало заключение экспертной комиссии Института национальной памяти Украины. По ее мнению, имя Чайковского в названии учреждения «является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству».
Позже академии присвоят новое имя, пишет «Страна».
30 ноября Институт национальной памяти Украины отнес российского адмирала Федора Ушакова к лицам, осуществлявшим политику «российского империализма». Решение означает, что объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем Ушакова, должны быть «декоммунизированы» и удалены из публичного пространства на Украине.