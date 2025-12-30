Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине переименовали Национальную музыкальную академию имени Чайковского

Ведомости

Минкульт Украины попросил ректора Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского убрать имя композитора из названия учреждения. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Отмечается, что основанием для смены названия академии стало заключение экспертной комиссии Института национальной памяти Украины. По ее мнению, имя Чайковского в названии учреждения «является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству».

Позже академии присвоят новое имя, пишет «Страна».

30 ноября Институт национальной памяти Украины отнес российского адмирала Федора Ушакова к лицам, осуществлявшим политику «российского империализма». Решение означает, что объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем Ушакова, должны быть «декоммунизированы» и удалены из публичного пространства на Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь