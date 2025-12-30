Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с Цивилевой работу фонда «Защитники Отечества»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с замглавы Минобороны Анной Цивилевой. Они обсудили работу государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Об этом сообщает Кремль.

Цивилева доложила главе государства, что в фонде ведут работу 4300 социальных координаторов, которые находятся не только в субъектах РФ, но и в муниципалитетах, малых районах, городах и деревнях.

Главным достижением работы фонда за 2,5 года, по мнению замминистра обороны, является создание полноценной социально-экономической экосистемы, которая занимается реабилитацией и ресоциализацией российских военных и их близких.

«Защитники Отечества» будут помогать раненным на спецоперации силовикам

Общество

По словам Цивилевой, с начала основания фонда он получили 2,3 млн обращений и запросов на оказание помощи. Из них 96% было решено положительно, добавила она. Среди функций «Защитников Отечества» замминистра выделила получение необходимых документов, денежные выплаты, меры социальных гарантий, бесплатную юридическую помощь и др.

Инициативы фонда исходят от просьб самих ветеранов и дают им дополнительные возможности, отметила Цивилева.

26 декабря «Ведомости» писали, что фонд «Защитники Отечества» начнет оказывать помощь действующим сотрудникам силовых структур, которые получили инвалидность из-за ранения в ходе спецоперации или контртеррористической операции (КТО). «Весь комплекс сопровождения планируется оказывать также тем, кто получил инвалидность, но остался в силовых структурах, причем не только в Министерстве обороны, а в любых. [Те,] кто участвовал в специальной военной операции и получил ранение», – сказала Цивилева, добавив, что речь идет также об участниках КТО.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её