Путин обсудил с Цивилевой работу фонда «Защитники Отечества»
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с замглавы Минобороны Анной Цивилевой. Они обсудили работу государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Об этом сообщает Кремль.
Цивилева доложила главе государства, что в фонде ведут работу 4300 социальных координаторов, которые находятся не только в субъектах РФ, но и в муниципалитетах, малых районах, городах и деревнях.
Главным достижением работы фонда за 2,5 года, по мнению замминистра обороны, является создание полноценной социально-экономической экосистемы, которая занимается реабилитацией и ресоциализацией российских военных и их близких.
По словам Цивилевой, с начала основания фонда он получили 2,3 млн обращений и запросов на оказание помощи. Из них 96% было решено положительно, добавила она. Среди функций «Защитников Отечества» замминистра выделила получение необходимых документов, денежные выплаты, меры социальных гарантий, бесплатную юридическую помощь и др.
Инициативы фонда исходят от просьб самих ветеранов и дают им дополнительные возможности, отметила Цивилева.
26 декабря «Ведомости» писали, что фонд «Защитники Отечества» начнет оказывать помощь действующим сотрудникам силовых структур, которые получили инвалидность из-за ранения в ходе спецоперации или контртеррористической операции (КТО). «Весь комплекс сопровождения планируется оказывать также тем, кто получил инвалидность, но остался в силовых структурах, причем не только в Министерстве обороны, а в любых. [Те,] кто участвовал в специальной военной операции и получил ранение», – сказала Цивилева, добавив, что речь идет также об участниках КТО.