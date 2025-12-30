Путин обсудил с Цивилевой работу фонда «Защитники Отечества»

26 декабря «Ведомости» писали, что фонд «Защитники Отечества» начнет оказывать помощь действующим сотрудникам силовых структур, которые получили инвалидность из-за ранения в ходе спецоперации или контртеррористической операции (КТО). «Весь комплекс сопровождения планируется оказывать также тем, кто получил инвалидность, но остался в силовых структурах, причем не только в Министерстве обороны, а в любых. [Те,] кто участвовал в специальной военной операции и получил ранение», – сказала Цивилева, добавив, что речь идет также об участниках КТО.