«Защитники Отечества» будут помогать раненным на спецоперации силовикам

«Защитники Отечества» будут помогать раненным на спецоперации силовикамФонд также начнет отправлять их на отдых в зарубежные дружественные страны
Фонд «Защитники Отечества» начнет оказывать помощь действующим сотрудникам силовых структур, которые получили инвалидность из-за ранения в ходе спецоперации или контртеррористической операции (КТО). Об этом заявила заместитель министра обороны РФ и руководитель фонда Анна Цивилева на пресс-конференции, посвященной итогам работы фонда за 2025 г.
«Весь комплекс сопровождения планируется оказывать также тем, кто получил инвалидность, но остался в силовых структурах, причем не только в Министерстве обороны, а в любых. [Те,] кто участвовал в специальной военной операции и получил ранение», – сказала она, добавив, что речь идет также об участниках КТО (то есть тех сотрудниках силовых структур, которые получили ранения на территориях Белгородской, Курской, Брянской областей). Эти категории силовиков смогут получать так же, как и демобилизованные, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, помощь по обеспечению специализированными и спортивными протезами, колясками, переоборудованию жилья.
Цивилева напомнила, что изначально фонд был создан для помощи демобилизованным участникам спецоперации, то есть тем, кто уволился из силовых структур, а также семьям погибших военных. Но фонд фиксирует запрос и от действующих участников спецоперации и членов их семей. Такая помощь не была прописана в уставе «Защитников Отечества», и чтобы ее добавить, фонд недавно обратился к президенту РФ Владимиру Путину, по указу которого организация изначально и была создана. «Он нас поддержал, и мы уже внесли изменения в нормативные акты», – сказала Цивилева. Она анонсировала указ президента, который внесет изменение в устав организации о помощи действующим участникам спецоперации.
Многие вопросы фонда также требуют дополнительного финансирования, продолжила Цивилева. Достаточно дорогостоящее мероприятие – это переоборудование жилого помещения для человека с инвалидностью. Оно включает в себя адаптацию специализированных кухонь, расширение дверных проемов, установку ванны с открывающимися боковыми стенками, оборудование рабочего места с компьютером и необходимыми приспособлениями, внедрение системы умного дома.
«Защитники Отечества» также расширили полномочия по организации отдыха военнослужащим. Сейчас разрабатывается проект, позволяющий направлять участников спецоперации вместе с их близкими на отдых в зарубежные дружественные страны, сказала Цивилева. По ее словам, фонд уже организовал пробный выезд 150 военнослужащих и их близких на отдых в республику Куба. По возвращении, как сказала Цивилева, одна из пар заключила брак.
Сейчас в муниципалитетах и деревнях работают 4400 социальных координаторов «Защитников Отечества», продолжила она. Филиал фонда есть в каждом субъекте РФ. Там можно получить бесплатную юридическую и психологическую помощь. Многие регионы также ввели обязательную диспансеризацию для демобилизованных участников спецоперации.
Остается все еще много проблем, с которыми военнослужащие обращаются за юридической помощью. В топе таких запросов – это неправильное освидетельствование военно-врачебной комиссии (ВВК), связанное с тем, что специалисты ВВК завышают категорию годности военнослужащему, говорит адвокат по военным делам Максим Гребенюк. Среди других запросов: невозможность добиться увольнения со службы даже при наличии оснований, отсутствие выплат за ранения, уголовные дела по обвинению в самовольном оставлении части (СОЧ), перечислил Гребенюк. Семьи военнослужащих в основном обращаются к нему после гибели участника спецоперации, когда родственники начинают делить между собой выплаты, сказал адвокат. Количество запросов от военных и их семей может доходить до 100 в неделю, оценил он.