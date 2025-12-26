«Защитники Отечества» будут помогать раненным на спецоперации силовикам

Цивилева напомнила, что изначально фонд был создан для помощи демобилизованным участникам спецоперации, то есть тем, кто уволился из силовых структур, а также семьям погибших военных. Но фонд фиксирует запрос и от действующих участников спецоперации и членов их семей. Такая помощь не была прописана в уставе «Защитников Отечества», и чтобы ее добавить, фонд недавно обратился к президенту РФ Владимиру Путину, по указу которого организация изначально и была создана. «Он нас поддержал, и мы уже внесли изменения в нормативные акты», – сказала Цивилева. Она анонсировала указ президента, который внесет изменение в устав организации о помощи действующим участникам спецоперации.