Минобороны займется психологическим мониторингом военнослужащих

По словам психолога, действенным способом диагностики ПТСР считается интервью с клиническим специалистом, во время которого могут быть использованы инструменты тестирования и анкетирования. По итогам беседы пациенту назначается лечение, в том числе реабилитационные программы, телесные практики и групповая психотерапия. Для снятия острых состояний используются психофармакологические препараты, подчеркнула Толстухина. Она также отметила, что продолжительность лечения в каждом конкретном случае индивидуальна и зависит от уровня организации личности до момента получения психической травмы, а также от тяжести самой травмы.