Минобороны займется психологическим мониторингом военнослужащих

Минобороны займется психологическим мониторингом военнослужащихОтветственное за эту работу подразделение в министерстве пока не называют
В Вооруженных силах РФ могут начать системно выявлять военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении. Порядок профилактической работы с ними будет устанавливать Минобороны, которое и выступило автором инициативы. Проект соответствующего указа президента был размещен 21 декабря на портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Предполагается, что он вступит в силу со дня подписания.
Изменения будут внесены в положение о Минобороны РФ. При этом в документе не указано, какое именно подразделение будет отвечать за системный психологический мониторинг. Для прояснения этого вопроса «Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Сейчас организацией психолого-терапевтической помощи военным занимается фонд «Защитники Отечества». Ее предоставляют ветеранам и инвалидам спецоперации, а также членам семей военнослужащих, погибших на фронте или после увольнения с военной службы. Для ее получения не требуются специальные документы – она оказывается непосредственно в момент обращения, указано на портале «Госуслуги». Также участники боевых действий могут получить консультацию и психосоциальную поддержку специалиста горячей линии Российского Красного Креста.
В филиалах фонда «Защитники Отечества» с военнослужащими и членами их семей работают только медицинские психологи, утверждается на сайте организации. Они не могут диагностировать расстройства, организовывать диспансерное наблюдение или учет пациентов, говорится на портале. При этом участники военных действий входят в группу риска развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Установить его может только психиатр.
от 3 до 11%
Упомянутые в документе отклонения в поведении могут возникнуть как следствие ПТСР различной тяжести, подтвердила клинический психолог медтех-компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина (имеет специализацию в сфере сопровождения ПТСР и боевого стресса). Это сложное системное заболевание, среди его симптомов – депрессия, непредсказуемая агрессия, замкнутость в общении, нарушение памяти, внимания и сна, болезненные неконтролируемые воспоминания, а также обращение к алкоголю или другим психоактивным веществам, пояснила она.
По словам психолога, действенным способом диагностики ПТСР считается интервью с клиническим специалистом, во время которого могут быть использованы инструменты тестирования и анкетирования. По итогам беседы пациенту назначается лечение, в том числе реабилитационные программы, телесные практики и групповая психотерапия. Для снятия острых состояний используются психофармакологические препараты, подчеркнула Толстухина. Она также отметила, что продолжительность лечения в каждом конкретном случае индивидуальна и зависит от уровня организации личности до момента получения психической травмы, а также от тяжести самой травмы.
Психологическая работа Минобороны
Помимо тревожно-депрессивного расстройства и ПТСР под отклонениями в поведении военных можно понимать чрезмерную тягу к власти и порядку, а также сложности с эмпатией, говорит психолог платформы Alter Ксения Иорданян.
Система, направленная на мониторинг и поддержку психологического здоровья военнослужащих, нужна как на этапе подготовки, так и после завершения службы или участия в военизированных конфликтах, считает она. Для этого требуется обеспечить Вооруженные силы достаточным количеством специалистов, которые будут проводить регулярную психологическую диагностику, отслеживать изменения в поведении, а также заниматься психологическим просвещением и психогигиеной, сказала Иорданян.
«Ведомости» направили запрос в фонд «Защитники Отечества» с просьбой уточнить, на какие категории военнослужащих будет направлен психологический мониторинг и какие конкретно психологические состояния и факторы риска развития отклонений в поведении у них будут выявлять.