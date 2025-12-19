Минобороны поменяло механизмы поиска пропавших без вести военнослужащих

Памятку для родственников пропавших без вести опубликовал в своем Telegram-канале член комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Максим Иванов («Единая Россия»). В ней говорится, что семье военнослужащего сначала необходимо обратиться к командиру воинской части для получения информации о последнем известном местонахождении и статусе. Если подтверждается статус «пропавший без вести», необходимо запросить выписку из приказа.

Если место службы неизвестно, нужно обратиться с документами, подтверждающими родство, в военный комиссариат по месту призыва или заключения контракта. При подтверждении статуса «пропавший без вести» следует организовать забор генетического материала для анализа ДНК от близких родственников (предпочтительнее от матери). Для этого необходимо обратиться в ближайший военный следственный отдел Следственного комитета РФ или координатору государственного фонда «Защитники Отечества». Далее стоит подать заявление на получение денежного довольствия.



Для получения справки об обстоятельствах исчезновения или гибели военнослужащего необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и связаться с сослуживцами, которые могли видеть его последними. Собранные данные, а также документы, подтверждающие родство, следует направить в Главную военную прокуратуру и Минобороны, а также в российское отделение Международного Комитета Красного Креста для помощи в розыске.