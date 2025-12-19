Минобороны поменяло механизмы поиска пропавших без вести военнослужащих

Минобороны поменяло механизмы поиска пропавших без вести военнослужащихДля этого создали координирующий центр и отдельный реестр
Министерство обороны разработало новые механизмы поиска пропавших без вести в ходе боевых действий участников спецоперации. Для этого создан координирующий центр по поиску пропавших и отдельный реестр с их данными. Об этом сообщил президент Владимир Путин в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.
Путин также назвал вопрос поиска военнослужащих «особенно острым» и уточнил, что количество разыскиваемых сократилось после внедрения новых механизмов. «Создан основной, главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов – первое. Второе – созданы отделы в группировках и на местах, создан отдельный реестр по поиску таких лиц. <...> Количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%, по сравнению с началом года – в три раза», – сказал президент.
В 2025 г. удалось найти более 300 пропавших без вести участников спецоперации, заявляла в октябре этого года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, они оказались в плену и в госпиталях (цитата по «РИА Новости»).
Памятка для родственников пропавших без вести
Если место службы неизвестно, нужно обратиться с документами, подтверждающими родство, в военный комиссариат по месту призыва или заключения контракта. При подтверждении статуса «пропавший без вести» следует организовать забор генетического материала для анализа ДНК от близких родственников (предпочтительнее от матери). Для этого необходимо обратиться в ближайший военный следственный отдел Следственного комитета РФ или координатору государственного фонда «Защитники Отечества». Далее стоит подать заявление на получение денежного довольствия.
Для получения справки об обстоятельствах исчезновения или гибели военнослужащего необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и связаться с сослуживцами, которые могли видеть его последними. Собранные данные, а также документы, подтверждающие родство, следует направить в Главную военную прокуратуру и Минобороны, а также в российское отделение Международного Комитета Красного Креста для помощи в розыске.
Многие граждане жалуются, что пишут о разыскиваемом во всевозможные инстанции, а в ответ им приходят отписки, отмечает адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин. Их не устраивает такая реакция ведомств: родственники пропавшего хотят активных действий по поиску, ожидают большего участия и сочувствия, но не получают этого, говорит Малютин. Впоследствии они оказываются в тяжелом психологическом состоянии, пояснил он.
Помимо этого, от граждан поступает довольно много обращений, которые связаны с затяжным порядком назначения денежного довольствия родственникам пропавших без вести. Также известны случаи, когда без вести пропавших оформляли как самовольно оставивших воинскую часть, заключил он. Малютин.
«Ведомости» направили запрос в российское отделение Международного Комитета Красного Креста, чтобы уточнить, в чем заключаются основные трудности в поиске пропавших без вести. Аналогичный запрос «Ведомости» также направили запрос в фонд «Защитники Отечества».