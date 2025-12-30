Литва готовит мосты на границе с РФ и Белоруссией к подрыву на случай конфликта
Мосты на границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению взрывчатки в рамках подготовки к созданию Балтийской линии обороны. Об этом сообщает LRT со ссылкой на вооруженные силы страны.
Как уточнили в армии Литвы, проводимые строительные и инженерные работы являются частью мер по укреплению обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. В частности, на отдельных мостах и дорогах устанавливаются специальные инженерные конструкции, которые при необходимости позволят быстро закрепить взрывчатые вещества.
Выбор объектов осуществляется с учетом их стратегического значения и расположения природных препятствий. В случае вооруженного конфликта такие меры позволят оперативно разрушить мосты и затруднить передвижение потенциального противника.
Кроме того, в приграничных районах уже созданы десятки площадок для хранения противотанковых заграждений и других оборонительных средств. Также ведутся работы по углублению мелиоративных канав, которые могут использоваться как траншеи и дополнительные противотанковые барьеры, и по высадке защитных зеленых насаждений вдоль ключевых дорог.
Власти подчеркивают, что подготовка Балтийской линии обороны носит плановый и долгосрочный характер и направлена на повышение уровня сдерживания и готовности к возможным угрозам.
29 декабря генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом. По его словам, Москва изменила свое поведение после реакции Запада и Североатлантического альянса на ряд инцидентов, включая повреждения кабелей и случаи нарушения воздушного пространства. В результате этих мер Россия, как отметил глава эстонской разведки, «стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации».