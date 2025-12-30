Литва готовит мосты на границе с РФ и Белоруссией к подрыву на случай конфликта

29 декабря генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом. По его словам, Москва изменила свое поведение после реакции Запада и Североатлантического альянса на ряд инцидентов, включая повреждения кабелей и случаи нарушения воздушного пространства. В результате этих мер Россия, как отметил глава эстонской разведки, «стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации».