Разведка Эстонии признала, что Россия не собирается нападать на Прибалтику

17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил, чтобы украинские военные после окончания конфликта были размещены во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией. Кубилюс заявил, что Киев располагает «проверенной в боях армией» и ее присутствие усилило бы безопасность стран Восточной Европы. По его словам, украинских военных можно было бы разместить в Прибалтике, в том числе в Литве – рядом с немецкой бригадой и ротируемыми подразделениями США.