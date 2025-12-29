Разведка Эстонии признала, что Россия не собирается нападать на Прибалтику
Россия в настоящее время не намерена нападать ни на одну из стран Балтии или на НАТО в целом. Об этом заявил генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью ERR.
По его словам, Москва изменила свое поведение после реакции Запада и Североатлантического альянса на ряд инцидентов, включая повреждения кабелей и случаи нарушения воздушного пространства. В результате этих мер Россия, как отметил глава эстонской разведки, «стала избегать действий, которые могли бы привести к эскалации».
В частности, он указал, что траектории полетов беспилотников и авиации были скорректированы таким образом, чтобы минимизировать риски инцидентов. Российские самолеты, по его оценке, сейчас строго придерживаются маршрутов, особенно в районе Балтийского моря.
17 ноября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил, чтобы украинские военные после окончания конфликта были размещены во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией. Кубилюс заявил, что Киев располагает «проверенной в боях армией» и ее присутствие усилило бы безопасность стран Восточной Европы. По его словам, украинских военных можно было бы разместить в Прибалтике, в том числе в Литве – рядом с немецкой бригадой и ротируемыми подразделениями США.
2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена начинать конфликт с Европой и готова закрепить это обязательство на официальном уровне.