У побережья Турции два танкера подали сигналы бедствия

У побережья Турции в районе Кючюкчекмедже два танкера подали экстренные сигналы о помощи после того, как суда соприкоснулись в якорной зоне. Инцидент произошел по неустановленной причине, передает Trthaber.

Речь идет о танкере Kalbajar длиной 141 м и танкере Alatepe длиной 115 м. После получения сигнала на место были направлены спасательные подразделения Главного управления береговой безопасности Турции и буксир Kurtarma-9.

Танкер Kalbajar, ходящий под флагом Азербайджана, удалось взять под контроль и вывести из опасной зоны. Спасательные работы в отношении второго судна продолжаются. О пострадавших и утечках топлива не сообщается.

26 декабря Минтранс РФ сообщал, что в акваториях Дальнего Востока в 2025 г. подняли 14 затонувших судов, что на девять объектов больше установленного плана. Наибольший объем работ пришелся на Сахалинскую область. В регионе за 2025 г. подняли 10 затонувших судов. В их числе 50-метровый танкер «Виктория» в районе морского порта Невельск и бывший китайский сухогруз Xing Yuan у морского порта Холмск. При утилизации сухогруза было вывезено около 1200 т лома черных металлов.

