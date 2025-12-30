У побережья Турции два танкера подали сигналы бедствия
У побережья Турции в районе Кючюкчекмедже два танкера подали экстренные сигналы о помощи после того, как суда соприкоснулись в якорной зоне. Инцидент произошел по неустановленной причине, передает Trthaber.
Речь идет о танкере Kalbajar длиной 141 м и танкере Alatepe длиной 115 м. После получения сигнала на место были направлены спасательные подразделения Главного управления береговой безопасности Турции и буксир Kurtarma-9.
Танкер Kalbajar, ходящий под флагом Азербайджана, удалось взять под контроль и вывести из опасной зоны. Спасательные работы в отношении второго судна продолжаются. О пострадавших и утечках топлива не сообщается.
