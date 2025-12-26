На Дальнем Востоке в 2025 году подняли 14 затонувших судов
В акваториях Дальнего Востока в 2025 г. подняли 14 затонувших судов, что на девять объектов больше установленного плана. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Работы проводились при участии Росморречфлота в Сахалинской области, Камчатском и Приморском краях. Подъем судов осуществляется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Его цель – ликвидация объектов, представляющих угрозу безопасности мореплавания, создающих риски загрязнения окружающей среды и препятствующих строительству и работе гидротехнических сооружений.
Наибольший объем работ пришелся на Сахалинскую область. В регионе за 2025 г. подняли 10 затонувших судов. В их числе 50-метровый танкер «Виктория» в районе морского порта Невельск и бывший китайский сухогруз Xing Yuan у морского порта Холмск. При утилизации сухогруза было вывезено около 1200 т лома черных металлов.
В 2026 г. работы по подъему затонувших судов планируется продолжить в Камчатском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской областях, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).
«С 2022 по 2024 г. в рамках проекта уже ликвидировали 213 затонувших судов в акватории ДФО», – пояснили в Минтрансе.
18 октября сообщалось, что правительство РФ также заложило в бюджет средства на подъем затопленных атомных подводных лодок К-27 и К-159 в арктических морях. Финансирование предусмотрено в рамках программы реабилитации акватории арктических морей.