На Дальнем Востоке в 2025 году подняли 14 затонувших судов

Наибольший объем работ пришелся на Сахалинскую область. В регионе за 2025 г. подняли 10 затонувших судов. В их числе 50-метровый танкер «Виктория» в районе морского порта Невельск и бывший китайский сухогруз Xing Yuan у морского порта Холмск. При утилизации сухогруза было вывезено около 1200 т лома черных металлов.