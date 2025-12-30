Газета
Главная / Политика /

Мишустин подарил детям конструктор, 3D-принтер и термопресс на Новый год

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил детям подарки в рамках акции «Елка желаний», передает телеканал «Россия 24».

Мишустин снял с новогодней елки три шара с желаниями. 10-летний Саша из Краснодара получил от премьера конструктор, 11-летний Миша из того же города – 3D-принтер. 14-летней Маргарите из Луганска подарили термопресс.

Саша в ответ передал Мишустину молитву Михаилу Архангелу.

Ежегодная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 г. Ее организатором стали Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». В рамках акции представители власти исполняют мечты детей.

Поучаствовал в акции в этом году и президент РФ Владимир Путин. Российский президент достал с елки открытки семилетнего Игоря Степаненко из Московской области, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО и девятилетней Варвары Смахтиной из Москвы. Ребята пожелали посетить музей Мирового океана в Калининграде, попробовать себя в роли сотрудника ДПС и встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» соответственно.

