Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
В ходе спецоперации российская армия демонстрирует профессионализм, она является самой боеспособной в мире. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках поздравления личного состава и ветеранов Вооруженных сил (ВС) с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Он отметил, что в 2025 г. Минобороны продолжило повышать боевые возможности российской армии.
«Она на деле доказывает, что в состоянии обеспечить суверенитет страны и отстоять ее национальные интересы. В ходе специальной военной операции российские солдаты и офицеры проявляют настоящий профессионализм, самоотверженность и отвагу», – добавил Белоусов.
Кроме того, министр обороны поблагодарил трудовые коллективы предприятий, волонтеров и общественные организации, всех неравнодушных граждан.
17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации, российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.