Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

В ходе спецоперации российская армия демонстрирует профессионализм, она является самой боеспособной в мире. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках поздравления личного состава и ветеранов Вооруженных сил (ВС) с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.