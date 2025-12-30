Россия выразила протест поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Москва заявила решительный протест в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России. Об этом заявили в российском МИДе.
«Прибалтийским дипломатам указано, что вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений», – говорится в сообщении.
Эти действия также «грубо нарушают» ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства, указали в МИДе.
Также решения этих стран противоречат п. 1 ст. 47 Венской конвенции, согласно которому государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами.
В российском МИДе обещали ответные меры.
29 декабря стало известно, что Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией. Агентство LETA сообщало, что в общей сложности построено около 280 км забора. Технологическую инфраструктуру на заграждении латвийские власти планируют внедрить до конца 2026 г.