Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия выразила протест поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ведомости

Москва заявила решительный протест в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России. Об этом заявили в российском МИДе.

«Прибалтийским дипломатам указано, что вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений», – говорится в сообщении.

Эти действия также «грубо нарушают» ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства, указали в МИДе.

Эстония продлила ограничения на полеты вдоль границы с РФ и Латвией до 23 октября

Политика / Международные отношения

Также решения этих стран противоречат п. 1 ст. 47 Венской конвенции, согласно которому государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами.

В российском МИДе обещали ответные меры.

29 декабря стало известно, что Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией. Агентство LETA сообщало, что в общей сложности построено около 280 км забора. Технологическую инфраструктуру на заграждении латвийские власти планируют внедрить до конца 2026 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь