Эстония продлила ограничения на полеты вдоль границы с РФ и Латвией до 23 октября
Эстонская сторона продлила запрет на полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы до 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы страны.
19 сентября МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом в воздушном пространстве страны. По утверждению Таллина, три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.
В тот же день Эстония запретила всем типам самолетов и БПЛА летать на высоте до 1 км на границе с Россией и Латвией в период с 20:00 до 07:00 мск.
20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы других государств. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло. В министерстве добавили, что данные объективного контроля подтверждают отсутствие нарушений воздушного пространства Эстонии.