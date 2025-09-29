Эстония продлила ограничения на полеты вдоль границы с РФ и Латвией до 23 октября

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. В военном ведомстве подчеркнули, что самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы других государств. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло. В министерстве добавили, что данные объективного контроля подтверждают отсутствие нарушений воздушного пространства Эстонии.