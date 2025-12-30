Собянин: уничтожен четвертый дрон на подлете к Москве
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», – написал мэр. Он сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин заявил об уничтожении трех дронов на подлете к столице. Всего над Московским регионом сбили восемь БПЛА.
В период с 16:00 по 20:00 мск над российскими регионами уничтожили 109 украинских дронов. Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской областью – 80 дронов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.