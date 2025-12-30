На подлете к Москве уничтожен пятый беспилотник

29 декабря в России заявили, что силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп сказал, что узнал об атаке от российского коллеги Владимира Путина. Он назвал атаку неприемлемой. Киев отрицает причастность к атаке на резиденцию.