Главная / Политика /

На подлете к Москве уничтожен пятый беспилотник

Противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила пятый дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – говорится в сообщении.

В период с 16:00 по 20:00 мск силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА над регионами России. Восемь беспилотников сбили над Московским регионом.

На фоне атак Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково», к 22:00 они были сняты.

29 декабря в России заявили, что силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп сказал, что узнал об атаке от российского коллеги Владимира Путина. Он назвал атаку неприемлемой. Киев отрицает причастность к атаке на резиденцию.

