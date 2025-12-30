На подлете к Москве уничтожен пятый беспилотник
Противовоздушная оборона (ПВО) России уничтожила пятый дрон на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – говорится в сообщении.
В период с 16:00 по 20:00 мск силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА над регионами России. Восемь беспилотников сбили над Московским регионом.
На фоне атак Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково», к 22:00 они были сняты.
29 декабря в России заявили, что силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп сказал, что узнал об атаке от российского коллеги Владимира Путина. Он назвал атаку неприемлемой. Киев отрицает причастность к атаке на резиденцию.