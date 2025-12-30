Силы ПВО сбили 109 беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 109 украинских беспилотников над российскими регионами вечером 30 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены в период с 16:00 по 20:00 мск. Наибольшее количество БПЛА сбито над Брянской областью – 80 дронов. Над Калужской области сбили 10 беспилотников.
Восемь дронов уничтожено в Московском регионе, в том числе три БПЛА на подлете к Москве. Семь дронов ликвидированы над приграничной Курской областью, два – над Воронежской областью. По одному БПЛА уничтожено в Белгородской и Смоленской областях.
Мэр Москвы Сергей Собянин вечером сообщал об уничтожении трех дронов на подлете к Москве. В 20:48 мск глава города заявил об уничтожении еще одного беспилотника.
Вечером 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, погибли мужчина и женщина. Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при атаке 80 дронов на регион пострадавших и разрушений нет.