Силы ПВО уничтожили третий беспилотник на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. За вечер 30 декабря это третий дрон, уничтоженный на подлете к столице.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Днем Минобороны РФ сообщило, что над Россией за четыре часа были сбиты 22 украинских дрона. 20 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем.
Накануне российские власти заявили, что силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об атаке от российского коллеги Владимира Путина. Он назвал атаку неприемлемой и отметил, что лично остановил поставки ракет Tomahawk Украине. Киев отрицает причастность к атаке на резиденцию.