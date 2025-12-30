Газета
Политика

Силы ПВО уничтожили третий беспилотник на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. За вечер 30 декабря это третий дрон, уничтоженный на подлете к столице.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

Днем Минобороны РФ сообщило, что над Россией за четыре часа были сбиты 22 украинских дрона. 20 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, два – над Краснодарским краем.

Накануне российские власти заявили, что силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на резиденцию президента России в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об атаке от российского коллеги Владимира Путина. Он назвал атаку неприемлемой и отметил, что лично остановил поставки ракет Tomahawk Украине. Киев отрицает причастность к атаке на резиденцию.

