Силы ПВО за четыре часа сбили 22 БПЛА над регионами

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, 30 декабря с 12:00 до 16:00 мск дежурные расчеты ПВО сбили 20 БПЛА над территорией Брянской области и еще два – над Краснодарским краем.

До этого Минобороны сообщало, что в ночь с 28 на 29 декабря средства ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Над Брянской областью были сбиты 49 дронов, следовавших в направлении региона, над Смоленской областью перехвачен один БПЛА. До 7:00 мск 29 декабря над Новгородской областью уничтожили 18 беспилотников, а с 7:00 до 9:00 мск – еще 23 аппарата.

В Кремле атаку назвали попыткой сорвать усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные провокации не способны повлиять на характер диалога между лидерами России и США.

