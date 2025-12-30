Силы ПВО за четыре часа сбили 22 БПЛА над регионами

До этого Минобороны сообщало, что в ночь с 28 на 29 декабря средства ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Над Брянской областью были сбиты 49 дронов, следовавших в направлении региона, над Смоленской областью перехвачен один БПЛА. До 7:00 мск 29 декабря над Новгородской областью уничтожили 18 беспилотников, а с 7:00 до 9:00 мск – еще 23 аппарата.